Майк Помпео указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом. Фото: EPA

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На различие ситуаций с Голанскими высотами и Крымом указали в Вашингтоне.

Российская Федерация оккупировала украинский полуостров Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, 10 апреля сообщает DW.

Американский чиновник отметил, что Израиль был вынужден захватить Голаны, таким образом страна продолжалась защищаться от режима Сирии.

«Российская Федерация же не оборонялась. В Москве выбрали момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», — подчеркнул Помпео.

Как известно, в 2014 году Российская Федерация начала оккупацию Крыма. Так называемые зеленые человечки появились на территории полуострова 20 февраля. Кремль позже признал, что начал процесс аннексии с 22 февраля 2014 года. Украинский парламент официально объявил, что временная оккупация Крыма Россией началась с 20 февраля. Президент Украины Петр Порошенко подписал 7 октября 2015 года закон об оккупации Крыма.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию, в которой признан суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что такое решение Соединенных Штатов — это «историческая справедливость» и «дипломатическая победа» и Израиль получил Голанские высоты в справедливой оборонительной войне.

Ряд государств не поддержал решение Вашингтона признать израильский суверенитет над Голанах. В частности, об этом высказались Европейский Союз, Турция, Лига арабских государств, Сирия и Российская Федерация.

Израиль занял Голанские высоты, принадлежавшие Сирии, во время Шестидневной войны 1967 года. Спустя почти 15 лет израильской парламент в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этим регионом. Совет Безопасности ООН не признал это решение.