Майк Помпео вказав на відмінність ситуацій з Голанами та Кримом. Фото: EPA

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На відмінність ситуацій з Голанськими висотами та Кримом вказали у Вашингтоні.

Російська Федерація окупувала український півострів Крим, хоча ніякої загрози з боку України не було, а Ізраїль захопив Голанські висоти, захищаючись від нападу Сирії. Таку заяву зробив держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, 10 квітня повідомляє DW.

Американський посадовець відзначив, що Ізраїль був змушений захопити Голани, таким чином країна продовжувалася захищатися від режиму Сирії.

«Російська Федерація ж не оборонялася. У Москві вибрали момент, щоб захопити територію у народу, який не становив для неї ніякої загрози», — наголосив Помпео.

Як відомо, в 2014 році Російська Федерація почала окупацію Криму. Так звані зелені чоловічки з’явилися на території півострова 20 лютого. Кремль пізніше визнав, що почав процес анексії з 22 лютого 2014 року. Український парламент офіційно оголосив, що тимчасова окупація Криму Росією почалася з 20 лютого. Президент України Петро Порошенко підписав 7 жовтня 2015 року закон про окупацію Криму.

Нагадаємо, 25 березня президент США Дональд Трамп підписав декларацію, якою визнано суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що таке рішення Сполучених Штатів — це «історична справедливість» та «дипломатична перемога» й Ізраїль отримав Голанські висоти у справедливій оборонній війні.

Низка держав не підтримала рішення Вашингтону визнати ізраїльський суверенітет над Голанах. Зокрема, про це висловилися Європейський Союз, Туреччина, Ліга арабських держав, Сирія та Російська Федерація.

Ізраїль зайняв Голанські висоти, що належали Сирії, під час Шестиденної війни 1967 року. Через майже 15 років ізраїльській парламент в односторонньому порядку проголосив свій суверенітет над цим регіоном. Рада безпеки ООН не визнала це рішення.