Злоумышленник проживал в штате Мэриленд, фото: Maryland.gov

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Американские правоохранители арестовали 28-летнего Ронделл Генри, жителя штата Мэриленд.

В полиции считают, что он планировал осуществить наезд на пешеходов с помощью грузовика, так, как это было совершено в июле 2016 года на набережной в Ницце, сообщает издание «Голос Америки».

Отмечается, что прокуратура планирует обратиться к судье с просьбой не отпускать Генри под залог, поскольку он представляет угрозу общественности и может попытаться скрыться.

По информации правоохранителей, в прошлом месяце он похитил грузовик компании U-Haul, которая предоставляет услуги по перевозке вещей и аренды транспортных средств.

На этом фургоне он передвигался по окраине Вашингтона, разыскивая место, где может собраться достаточно большая толпа. Однако найти достаточное скопление людей ему не удавалось. Генри пытался также попасть в расположенный вблизи столицы США Вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса, однако не смог пробраться мимо его охраны. После этого он отправился в популярную среди туристов Национальную гавань в пригороде Вашингтона, расположенную возле реки Потомак, где ожидал, пока соберется достаточная толпа.

В конце концов, он решил заночевать в одной из пришвартованных лодок, чтобы осуществить свой замысел на следующий день, однако утром у фургона его уже ждала полиция, которая разыскала похищенное транспортное средство.

У Генри нет судимостей, он родился в Тринидад и Тобаго и является натурализованным гражданином США.

Мотивы совершения теракта прокуратура объясняет «ненавистью к тем, кто не исповедует ислам». Обвинение считает, что Генри радикализировался, просматривая в интернете видео действий террористов из «Исламского государства», в частности убийства ими гражданских лиц.

«Он не имел плана побега, намереваясь умереть, убивая других из своих мотивов», — отмечают представители власти.

Напомним, жертвами теракта в Ницце стали 84 человека.