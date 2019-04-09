Зловмисник проживав у штаті Меріленд, фото: Maryland.gov

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Американські правоохоронці заарештували 28-річного Ронделла Генрі, мешканця штату Меріленд.

У поліції вважають, що він планував здійснити наїзд на пішоходів за допомогою вантажівки, так, як це було зроблено в липні 2016 року на набережній у Ніцці, повідомляє видання «Голос Америки».

Зазначається, що прокуратура планує звернутися до судді з проханням не відпускати Генрі під заставу, оскільки він становить загрозу громадськості й може спробувати втекти.

За інформацією правоохоронців, минулого місяця він викрав вантажівку компанії U-Haul, котра надає послуги з перевезення речей та оренди транспортних засобів.

На цьому фургоні він пересувався околицями Вашингтона, розшукуючи місце, де може зібратися достатньо великий натовп. Однак знайти достатнє скупчення людей йому не вдавалося. Генрі намагався також потрапити до розташованого поблизу столиці США Вашингтонського міжнародного аеропорту імені Даллеса, проте не зміг пробратися повз його охорону. Після цього він вирушив до популярної серед туристів Національної гавані у передмісті Вашингтона, розташованої біля річки Потомак, де очікував, доки збереться достатній натовп.

Зрештою він вирішив заночувати в одному з пришвартованих човнів, щоб здійснити свій задум наступного дня, проте вранці біля фургона на нього вже чекала поліція, котра знайшла викрадений транспортний засіб.

У Генрі немає судимостей, він народився в Тринідад і Тобаго і є натуралізованим громадянином США.

Мотиви здійснення теракту прокуратура пояснює «ненавистю до тих, хто не сповідує іслам». Звинувачення вважає, що Генрі радикалізувався, переглядаючи в інтернеті відео дій терористів з «Ісламської держави», зокрема вбивства ними цивільних осіб.

«Він не мав плану втечі, маючи намір померти, убиваючи інших зі своїх мотивів», — наголошують представники влади.

Нагадаємо, жертвами теракту в Ніцці стали 84 людини.