Епідемія кору: в Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан

У Нью-Йорку зафіксовано спалах кору, фото: «Діла»

https://racurs.ua/ua/n120546-epidemiya-koru-v-nu-yorku-ogolosheno-nadzvychaynyy-stan.html

Ракурс

У Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан через спалах кору

Він триватиме щонайменше до 17 квітня. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву влади міста.

Мер Нью-Йорка Біллі де Блазіо зазначив, що це один із найбільших спалахів за останні десятиріччя.

Влада міста вимагатиме, щоб жителі району Вільямсбург, розташованого на півночі нью-йоркського боро Бруклін, зробили щеплення вакциною проти кору, паротиту та краснухи, щоб зменшити спалах і захистити в такий спосіб інших людей.

Порушникам припису про обов’язкову вакцинацію загрожує штраф на суму 1 тис. дол. США.

«Кожна година, кожен день має значення. Якщо люди просто підуть на вакцинацію, не буде ніякої причини для штрафу, — наголошує де Блазіо. — Ми не ставимо перед собою завдання фіксувати порушення. Ми хочемо просто вирішити проблему».

Мер також повідомив, що жителі міста можуть за номером телефону неекстрених комунальних послуг 311 дізнатися, де можна отримати відповідну вакцину за низькою ціною або безкоштовно.

Зазначається, що спалах кору розпочався восени. За словами медиків, його джерелом стала невакцинована дитина, котра заразилася цією хворобою під час відвідин Ізраїлю. З того часу в місті зафіксовано вже 285 випадків захворювання. Спалах кору виник у середовищі ортодоксальних євреїв, котрі відмовляються від щеплень.

Нагадаємо, найбільшу у світі кількість хворих на кір за 2018 рік зафіксували в Україні.