Забруднення навколишнього середовища становить значну екологічну проблему

https://racurs.ua/ua/n120545-ucheni-znayshly-bilsh-ekologichnu-zaminu-plastyku.html

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Новий винахід американських учених дозволить значно зменшити навантаження на природу через засилля пластикової тари.

Близько 90% пластмас засновані на нафті і не розкладаються мікроорганізмами, що становить серйозну екологічну проблему. Дослідники з Університету штату Огайо (США) встановили, що поєднання натурального каучуку з біопластиком із застосуванням мікробної ферментації дозволяє створити ефективну заміну пластику. Ця технологія вже зацікавила компанії, котрі прагнуть зменшити наслідки своєї діяльності для екології, повідомляє видання EurekaAlert.

За словами учених, їм вдалося досягти найбільшого успіху в цій сфері серед усіх подібних спроб.

«Попередні спроби цієї комбінації були невдалими, тому що м’якість каучуку означала, що продукт втратив багато міцності у цьому процесі», — зазначає дослідник відділу харчової науки та технології штату Огайо Сяоін Чжао.

Нове дослідження передбачало плавлення каучуку в термопластичний матеріал на основі рослин, названий PHBV, разом з органічним пероксидом і іншою добавкою — триметилолпропан триакрилатом (TMPTA).

Кінцевий продукт виявився на 75% жорсткішим і на 100% більш гнучким, ніж PHBV сам по собі — це означає, що з нього набагато легше формувати упаковку для харчових продуктів.

Інші дослідницькі групи також намагалися поєднувати каучук та PHBV, але продукти були занадто слабкими, щоб витримати всі потреби харчового пакета — від обробки до доставки, особливо контейнерах, які використовуються для заморожування, а потім розігрівання в мікрохвильовій печі

Підвищена гнучкість, без істотної втрати міцності, особливо важлива, коли мова йде про пластикові плівки, які зазвичай використовуються для упаковки всього — від свіжих до заморожених продуктів, наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік студенту зі Швеції вдалося створити пластик із картоплі.