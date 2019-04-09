Загрязнение окружающей среды представляет значительную экологическую проблему

https://racurs.ua/n120545-uchenye-nashli-bolee-ekologicheskuu-zamenu-plastiku.html

Ракурс

Новое изобретение американских ученых позволит значительно уменьшить нагрузку на природу из-за засилья пластиковой тары.

Около 90% пластмасс основаны на нефти и не разлагаются микроорганизмами, что представляет серьезную экологическую проблему. Исследователи из Университета штата Огайо (США) установили, что сочетание натурального каучука с биопластиком с применением микробной ферментации позволяет создать эффективную замену пластику, сообщает издание EurekaAlert.

Эта технология уже заинтересовала компании, стремящиеся уменьшить последствия своей деятельности для экологии.

По словам ученых, им удалось достичь наибольшего успеха в этой сфере среди всех подобных попыток.

«Предыдущие попытки этой комбинации были неудачными, так как мягкость каучука означала, что продукт потерял много прочности в этом процессе», — отмечает исследователь отдела пищевой науки и технологии штата Огайо Сяоин Чжао.

Новое исследование предусматривало плавления каучука в термопластический материал на основе растений, названный PHBV, вместе с органическим пероксидом и другой добавкой — триметилолпропан триакрилатом (TMPTA).

Конечный продукт оказался на 75% жестче и на 100% более гибким, чем PHBV сам по себе — это означает, что из него гораздо легче формировать упаковку для пищевых продуктов.

Другие исследовательские группы также пытались сочетать каучук и PHBV, но продукты были слишком слабыми, чтобы выдержать все потребности пищевого пакета — от обработки до доставки, особенно контейнерах, которые используются для замораживания, а затем разогрева в микроволновой печи

Повышенная гибкость, без существенной потери прочности, особенно важна, когда речь идет о пластиковых пленках, которые обычно используются для упаковки всего — от свежих до замороженных продуктов, отмечают исследователи.

Напомним, в прошлом году студенту из Швеции удалось создать пластик из картофеля.