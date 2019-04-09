Во время митинга, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Участники сегодняшнего митинга возле штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского передали свои требования.

Акция завершена, ее участники расходятся. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

К журналистам вышла группа активистов, которые в помещении штаба около двух часов вели переговоры с представителями команды Зеленского. Они сообщили, что команде Зеленского были переданы требования митингующих. Среди них — до конца предвыборной кампании подать заявления в Министерство внутренних дел, Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы для расследования преступлений высокопоставленных чиновников. О каких именно преступлениях идет речь, не уточнялось.

Также к журналистам вышел представитель штаба Зеленского Иван Баканов, который заверил, что требования активистов не останутся без внимания. Однако представители штаба кандидата не ответили, сдаст ли Зеленский повторно анализы на наркозависимость, что было одним из основных требований сегодняшней акции.

Один из организаторов сегодняшней акции блогер Мирослав Олешко сообщил, что участники митинга написали заявление в полицию по поводу инцидента с повреждением плаката активистов.

Напомним, во время акции возле штаба Зеленского правоохранители задержали двух человек. Задержанные, кроме повреждения плакатов с призывом к Зеленскому сдать анализы, также устроили потасовку, провоцируя драку.