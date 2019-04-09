Під час мітингу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n120544-mityng-bilya-shtabu-zelenskogo-protestuvalnyky-peredaly-vymogy-i-zgornuly-akciu-video.html

Ракурс

Учасники сьогоднішнього мітингу біля штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського передали свої вимоги.

Акцію завершено, її учасники розходяться. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

До журналістів вийшла група активістів, котрі в приміщенні штабу близько двох годин вели переговори з представниками команди Зеленського. Вони повідомили, що команді Зеленського було передано вимоги мітингувальників. Серед них — до кінця передвиборної кампанії надати заяви до Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури та інших правоохоронних органів для розслідування злочинів високопосадовців. Про які саме злочини йдеться, не уточнювалося.

Також до журналістів вийшов представник штабу Зеленського Іван Баканов, котрий запевнив, що вимоги активістів не залишаться поза увагою. Однак представники штабу кандидата не відповіли, чи здасть Зеленський повторно аналізи на наркозалежність, що було однією з основних вимог сьогоднішньої акції.

Один із організаторів сьогоднішньої акції блогер Мирослав Олешко повідомив, що учасники мітингу написали заяву в поліцію з приводу інциденту з пошкодженням плакату активістів.

Нагадаємо, під час акції біля штабу Зеленського правоохоронці затримали двох осіб. Затримані, окрім пошкодження плакатів із закликом до Зеленського здати аналізи, також влаштували штовханину, провокуючи бійку.