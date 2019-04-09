Мітинг біля штабу Зеленського, фото: Сергій Нужненко, «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n120541-mityng-bilya-shtabu-zelenskogo-policiya-zatrymala-dvoh-osib-video.html

Ракурс

Під час сьогоднішнього мітингу біля київського офісу команди кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського правоохоронці затримали двох осіб.

Причиною затримання була спроба здійснення провокації. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що затримані підійшли до групи осіб з плакатами, пошкодили їх і почали штовханину, провокуючи бійку. Поліцейські, котрі спостерігали за порядком, їх відтіснили. Провокаторів доставляють в управління поліції.

Обставини інциденту встановлюються, діям затриманих буде надана правова оцінка, зазначають у поліції.

Як розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук один із учасників акції протесту блогер Мирослав Олешко, затримані виривали плакати з написом «Зеленський, здай, докажи, що ти не наркоман». Блогер обіцяє обов’язково написати заяву до поліції з приводу цього інциденту.

Нагадаємо, учасники мітингу біля офісу команди Зеленського вимагають, щоб шоумен здав аналізи незалежним експертам та прийшов на дебати з президентом України Петром Порошенком 14 квітня. У штабі Зеленського заявляють, що учасників цього мітингу нібито активно набирали у київських вишах, обіцяючи грошову винагороду.