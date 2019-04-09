Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Митинг возле штаба Зеленского, фото: Сергей Нужненко, «Радіо Свобода»

Митинг возле штаба Зеленского: полиция задержала двух человек (ВИДЕО)

9 апр 2019, 19:40
999

Во время сегодняшнего митинга возле киевского офиса команды кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского правоохранители задержали двух человек.

Причиной задержания была попытка осуществления провокации. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что задержанные подошли к группе лиц с плакатами, повредили их и начали потасовку, провоцируя драку. Полицейские, наблюдавшие за порядком, их оттеснили. Провокаторов доставляют в управление полиции.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, действиям задержанных будет дана правовая оценка, отмечают в полиции.

Как рассказал на своей странице в социальной сети Фейсбук один из участников акции протеста блогер Мирослав Олешко, задержанные вырывали плакаты с надписью «Зеленский, сдай, докажи, что ты не наркоман». Блогер обещает обязательно написать заявление в полицию по поводу этого инцидента.

Напомним, участники митинга возле офиса команды Зеленского требуют, чтобы шоумен сдал анализы независимым экспертам и пришел на дебаты с президентом Украины Петром Порошенко 14 апреля. В штабе Зеленского заявляют, что участников этого митинга якобы активно набирали в киевских вузах, обещая денежное вознаграждение.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше