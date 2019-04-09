Митинг возле штаба Зеленского, фото: Сергей Нужненко, «Радіо Свобода»

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Ракурс

Во время сегодняшнего митинга возле киевского офиса команды кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского правоохранители задержали двух человек.

Причиной задержания была попытка осуществления провокации. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что задержанные подошли к группе лиц с плакатами, повредили их и начали потасовку, провоцируя драку. Полицейские, наблюдавшие за порядком, их оттеснили. Провокаторов доставляют в управление полиции.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, действиям задержанных будет дана правовая оценка, отмечают в полиции.

Как рассказал на своей странице в социальной сети Фейсбук один из участников акции протеста блогер Мирослав Олешко, задержанные вырывали плакаты с надписью «Зеленский, сдай, докажи, что ты не наркоман». Блогер обещает обязательно написать заявление в полицию по поводу этого инцидента.

Напомним, участники митинга возле офиса команды Зеленского требуют, чтобы шоумен сдал анализы независимым экспертам и пришел на дебаты с президентом Украины Петром Порошенко 14 апреля. В штабе Зеленского заявляют, что участников этого митинга якобы активно набирали в киевских вузах, обещая денежное вознаграждение.