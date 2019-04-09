Эпидемия кори: в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

В Нью-Йорке зафиксирована вспышка кори, фото: «Діла»

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В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки кори

Оно продлится как минимум до 17 апреля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление властей города.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио отметил, что это одна из крупнейших вспышек за последние десятилетия.

Власти города потребует, чтобы жители района Вильямсбург, расположенного на севере нью-йоркского боро Бруклин, сделали прививки вакциной против кори, паротита и краснухи, чтобы уменьшить вспышку и защитить таким образом других людей.

Нарушителям предписания об обязательной вакцинации грозит штраф на сумму 1 тыс. долл. США.

«Каждый час, каждый день имеет значение. Если люди просто пойдут на вакцинацию, не будет никакой причины для штрафа, — отмечает де Блазио. — Мы не ставим перед собой задачу фиксировать нарушения. Мы хотим просто решить проблему».

Мэр также сообщил, что жители города могут по телефону неэкстренных коммунальных услуг 311 узнать, где можно получить соответствующую вакцину по низкой цене или бесплатно.

Отмечается, что вспышка кори начался осенью. По словам медиков, ее источником стал невакцинированный ребенок, заразившийся этой болезнью во время посещения Израиля. С тех пор в городе зафиксировано уже 285 случаев заболевания. Вспышка кори возникла в среде ортодоксальных евреев, которые отказываются от прививок.

Напомним, крупнейшее в мире количество больных корью за 2018 год зафиксировали в Украине.