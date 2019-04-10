Золото Венесуели продають за кордон. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n120549-maduro-prodovjuie-prodavaty-zoloto-venesuely-za-kordon-reuters.html

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Золото Венесуели продовжують продавати за кордон. Зі сховища Центрального банку Венесуели підконтрольні президенту Ніколасу Мадуро посадовці вивезла 8 т золота з метою подальшого продажу за кордон.

Джерела в парламенті Венесуели стверджують, що золоті злитки вивезли зі сховища ще минулого тижня. Загалом з початку 2019 року золоті резерви Центрального банку Венесуели скоротилися на 30 т. Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що наразі Венесула володіє золотими запасами на майже 100 т золота. Воно оцінюється на суму майже 4 млрд дол. Якщо уряд продовжить у такому ж темпі продавати золото іноземцям, то його запаси вичерпаються до кінця поточного року. В уряді Мадуро пояснюють, що змушені продавати золото через посилення санкцій США.

Наразі Центральний банк Венесуели та Міністерство інформації не відповідали на офіційні запити Reuters.

Нагадаємо, у лютому з Центрального банку Венесуели вивезли близько 8 т золота. Те, куди саме відправили золото, залишилося загадкою. Загалом у лютому Мадуро планував продати близько 29 т золота.