Британія та Нідерланди обмежили обмін розвідінформацією з Австрією, фото: Londonist

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Британська та голландська розвідки значно обмежили обсяг інформації, якою вони обмінюються з Австрією, головним чином через зв’язки між правлячою «Партією Свободи» та «Єдиною Росією».

Про це у вівторок заявив австрійський депутат Пітер Пілц, повідомляє агентство Reuters.

«Партія свободи» є молодшим коаліційним партнером консерваторів австрійського канцлера Себастьяна Курца, але вона контролює більшість відомств сфери безпеки. Так, міністри з цієї партії очолюють Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ, яке, у свою чергу, контролює головне розвідувальне агентство Австрії.

Зазначається, що зв’язок між «Партією свободи» та партією «Єдина Росія», включаючи офіційну угоду про співпрацю, вже давно викликає занепокоєння західних спецслужб.

Коментарів Міністерства внутрішніх справ Австрії з приводу цієї заяви наразі немає.

Напруженість у стосунках австрійських спецслужб з розвідувальними службами деяких європейських партнерів збільшилася після того, як у грудні 2017 року до влади прийшли уряд Курца і «Партія свободи». Так, посилаючись на традиції нейтралітету, Австрія торік відмовилася приєднатися до більшості країн Євросоюзу, котрі видворили російських дипломатів після отруєння Скрипалів у Солсбері.

Нагадаємо, торік Курц заявляв, що підтримує поступове зняття санкцій з Росії, але не бачить для цього підстав.