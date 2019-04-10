Задержан чиновник Винницкой ОГА, наладивший систему 10-процентных откатов от предпринимателей

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В Виннице при получении отката полиция задержала чиновника облгосадминистрации. Он требовал у предпринимателей почти 180 тыс. грн неправомерной выгоды за подписание актов выполненных работ.

Руководитель структурного подразделения областной государственной администрации наладил систему получения откатов от субъектов хозяйствования, сообщили 10 апреля в Национальной полиции.

Следователи установили, что деньги фигурант производства требовал и получал от представителей коммерческих структур, победивших на тендерах на проведение работ за бюджетные средства. Сумма неправомерной выгоды обычно составляла 10% от суммы перечисленных средств согласно данным актов выполненных работ.

Чиновника задержали 9 апреля во время получения почти 180 тыс. грн взятки. Деньги изъяли, а следственный отдел управления Нацполиции в Винницкой области открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, что в начале апреля 2019 года СБУ задержала директора одного из коммунальных предприятий Львова, который требовал многомиллионную взятку за поставки извести на Грибовицкую свалку. Оперативники установили, что чиновник организовал схему фиктивных поставок извести, которая используется для станции очистки фильтрата свалки. Директор планировал получить 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар.