На виборах до парламенту Ізраїлю лідирує правляча партія. Фото: Комсомольская правда

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На виборах в парламент Ізраїлю перемагає партія «Лікуд», яку очолює прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Про це свідчать вже підраховані майже 96% протоколів.

Провладна партія отримає 37 місць в новому парламенті. Другу позицію посідає опозиційний блок «Кахоль-Лаван», лідером якого є екс-керівник Генерального штабу Збройних сил Ізраїлю Бені Ганц. Ця політична сила отримає 36 місць в Кнесеті. Очікується, що партія «Лікуд» й партнери з коаліції отримають 65 з 120 місць в парламенті. Про це повідомляє Reuters із посиланням на ізраїльські засоби масової інформації.

Третю позицію може зайняти ультра-релігійна партія ШАС, депутати цієї політичної сили отримають вісім місць. Далі за підрахунками йде ультра-ортодоксальний блок «Яхадут ха-Тора», представники якого можуть отримати сім мандатів. Шість місць у Кнесеті можуть зайняти депутати партії «Наш дім Ізраїль».

Явка виборців на виборці дільниці склала 61%. На попередніх виборах до парламенту, в 2015 році, ізраїльтяни були активнішими.

Як відомо, Біньямін Нетаньяху очолює ізраїльський уряд з 2009 року. Попри те, що проти прем'єр-міністра відкрите кримінальне провадження, він популярний серед населення. Цього чиновника підтримує адміністрація Дональда Трампа.

Нагадаємо, 25 березня президент США Дональд Трамп підписав декларацію, якою визнано суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що таке рішення Сполучених Штатів — це «історична справедливість» та «дипломатична перемога» й Ізраїль отримав Голанські висоти у справедливій оборонній війні.