Петро Порошенко, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n120577-vybory-2019-u-poroshenka-nazvaly-datu-chas-i-misce-debativ-iz-zelenskym-video.html

Ракурс

Чинний президент України Петро Порошенко назвав дату, час і місце своїх дебатів з іншим учасником другого туру президентських виборів — шоуменом Володимиром Зеленським.

Порошенко запрошує Зеленського на київський стадіон «Олімпійський» на 14.14 у неділю, 14 квітня. Про це під час брифінгу заявив речник його штабу Олег Медведєв, повідомляє видання NewsOne.

Медведєв додав, що Порошенко «ще раз наполегливо повторює запрошення до Зеленського не боятися дебатів, не уникати».

За словами Медведєва, Порошенко також планує бути 19 квітня о 20.00 на офіційних дебатах в студії Суспільного телебачення. Крім того, зазначив речник штабу чинного президента, їхній кандидат готовий прийти на дебати й у будь-який інший день, зокрема й 19 квітня, якщо час проведення цих дебатів не співпадатиме із запланованими на Суспільному телебаченні.

Зеленський викликав Порошенка на дебати на стадіоні «Олімпійський» у своєму відеозверненні ще 3 квітня. Невдовзі президент прийняв виклик. Однак з того часу обидві сторони не можуть домовитися про дату проведення дебатів.

Нагадаємо, відомий український спортсмен Володимир Кличко сьогодні запросив обох кандидатів у президенти здійснити повторну здачу аналізів експертам організації VADA на стадіоні «Олімпійський». У Порошенка заявили, що погоджуються з цією пропозицією.