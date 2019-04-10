Петр Порошенко, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n120577-vybory-2019-u-poroshenko-nazvali-datu-vremya-i-mesto-debatov-s-zelenskim-video.html

Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал дату, время и место своих дебатов с другим участником второго тура президентских выборов — шоуменом Владимиром Зеленским.

Порошенко приглашает Зеленского на киевский стадион «Олимпийский» на 14.14 в воскресенье, 14 апреля. Об этом во время брифинга заявил спикер его штаба Олег Медведев, сообщает издание NewsOne.

Медведев добавил, что Порошенко «еще раз настойчиво повторяет приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать».

По словам Медведева, Порошенко также планирует быть 19 апреля в 20.00 на официальных дебатах в студии Общественного телевидения. Кроме того, отметил представитель штаба действующего президента, их кандидат готов прийти на дебаты и в любой другой день, в том числе и 19 апреля, если время проведения этих дебатов не будет совпадать с запланированными на Общественном телевидении.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в своем видеообращении еще 3 апреля. Вскоре президент принял вызов. Однако с тех пор обе стороны не могут договориться о дате проведения дебатов.

Напомним, известный украинский спортсмен Владимир Кличко сегодня пригласил обоих кандидатов в президенты осуществить повторную сдачу анализов экспертам организации VADA на стадионе «Олимпийский». У Порошенко заявили, что согласны с этим предложением.