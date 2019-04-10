Медведчук отреагировал на намерение Зеленского вывести его из переговорного процесса. Фото: Громадське телебачення

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Виктор Медведчук, который является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что его невозможно вывести из переговорного процесса по Донбассу.

Таким образом кум главы РФ Владимира Путина прокомментировал заявление представителей кандидата в президенты Владимира Зеленского о намерении молодого политика исключить Медведчука из числа участников украино-российских переговоров по Донбассу. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС.

Медведчук заявил, что действующий президент Петр Порошенко никогда не назначал его на роль «переговорщика» с Россией. Он утверждает, что занимался переговорами с РФ «в интересах страны, а не президента», и вел их в качестве председателя политсовета партии.

«Поэтому вывести меня из переговорного процесса априори невозможно», — заявил он.

По словам Медведчука, с мая прошлого года он не был участником заседаний гуманитарной подгруппы в Минске.

Напомним, ранее в штабе Владимира Зеленского сообщили о 10 первых решениях, которые будут предприняты Зеленским в случае победы на выборах президента. В команде лидера первого тура заявили, что их кандидат планирует расширить нормандский формат благодаря участию Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Также Зеленский готов вести прямые переговоры с Москвой, но с боевиками ОРДЛО переговоры вестись не будут. Также он собирается вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука.