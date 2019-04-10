Медведчук відреагував на намір Зеленського усунути його з переговорного процесу. Фото: Громадське телебачення

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Віктор Медведчук, який є главою політради партії «Опозиційна платформа — За життя», заявив, що неможливо його вивести з переговорного процесу по Донбасу.

Таким чином кум глави РФ Володимира Путіна прокоментував заяву представників кандидата в президенти Володимира Зеленського про намір молодого політика виключити Медведчука з числа учасників україно-російських переговорів щодо Донбасу. Про це 10 квітня повідомляє ТАСС.

Медведчук заявив, що чинний президент Петро Порошенко ніколи не призначав його на роль «парламентера» з Росією. Він стверджує, що займався переговорами із РФ «в інтересах країни, а не президента», і вів їх як голова політради партії.

«Тому вивести мене з переговорного процесу апріорі неможливо», — заявив він.

За словами Медведчука, з травня минулого року він не був учасником засідань гуманітарної підгрупи у Мінську.

Нагадаємо, раніше в штабі Володимира Зеленського повідомили про 10 перших рішень, які впроваджуватиме Зеленський в разі перемоги на виборах президента. У команді лідера першого туру заявили, що їхній кандидат планує розширити нормандський формат завдяки участі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Також Зеленський готовий вести прямі переговори з Москвою, але з бойовиками ОРДЛО переговори вестися не будуть. Також він збирається вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука.