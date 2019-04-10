Суд залишив турецького бандита у Британії, вважаючи його кримінальний досвід інтеграцією в суспільство

https://racurs.ua/ua/n120575-sud-zalyshyv-tureckogo-bandyta-u-brytaniyi-vvajauchy-yogo-kryminalnyy-dosvid-integraciieu.html

Ракурс

Суддя у Великій Британії дозволила громадянину Туреччини залишитися в країні, оскільки він був членом лондонської банди.

На думку судді, це доводить, що чоловік є «соціально та культурно інтегрованим», повідомляє Тelegraph.

29-річний Толга Бінбуга приїхав з батьками до Британії з Туреччини у кінці 1990-х. За цей час він жодного разу не звертався за отриманням британського громадянства, але засвітився у декількох грабежах, крадіжках зі зломом і попадався з наркотиками. Бінбуга був членом лондонської банди Get Money, яку місцева поліція вважає другою за чисельністю в країні.

У 2016 році суддя Еван Рут постановила, що приналежність Бінбугі до банди довела його «соціальну і культурну інтеграцію» в британську культуру. Тому йому дозволили залишитися. Місцеві ЗМІ звернули увагу на цю історію тільки зараз.

«На мій погляд, хоч це сумний і неприємний висновок, ймовірний зв’язок Бінбугі з цією бандою на півночі Лондона є хорошим прикладом його інтеграції в один з аспектів життя Великої Британії», — повідомила суддя Рут.

Міністерство внутрішніх справ подало апеляцію і скасувало рішення судді. Суддя помилилася в трактуванні закону, коли вважала, що членство в банді доводить рівень соціальної інтеграції. Рішення Рут назвали «презирством до верховенства закону». Наразі остаточного рішення щодо депортації не ухвалено.

Члени банди GMG торгували наркотиками в Північному Лондоні, Ессексі, Хертс, Уельсі і Шотландії. А у 2013 році чотирьох членів угруповання визнали винними у вбивстві 15-річного підлітка.

У лютому «Ракурс» повідомляв, що репера-номінанта премії «Греммі» затримала поліція США. Музиканта звинуватили у нелегальному перебуванні в США протягом останніх 13 років. Репер Шайя Бін Авраам-Джозеф, який відомий під псевдонімом 21 Savage, має британське громадянство, перетнув кордон США в 2005 році з легальним терміном перебування в країні протягом одного року. Однак, після закінчення терміну він залишився жити в США.