Суд оставил турецкого бандита в Великобритании, считая его криминальный опыт интеграцией в общество

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Ракурс

Судья в Великобритании разрешила гражданину Турции остаться в стране, поскольку он был членом лондонской банды.

По мнению судьи, это доказывает, что мужчина является «социально и культурно интегрированным», сообщает Тelegraph.

29-летний Толга Бинбуга приехал с родителями в Британию из Турции в конце 1990-х. За это время он ни разу не обращался за получением британского гражданства, но засветился в нескольких грабежах, кражах со взломом и попадался с наркотиками. Бинбуга был членом лондонской банды Get Money, которую местная полиция считает второй по численности в стране.

В 2016 году судья Эван Рут постановила, что принадлежность Бинбуги к банде довела его «социальную и культурную интеграцию» в британскую культуру. Поэтому ему разрешили остаться в стране. Местные СМИ обратили внимание на эту историю только сейчас.

«На мой взгляд, хоть это грустный и неприятный вывод, вероятная связь Бинбуги с бандой на севере Лондона является хорошим примером его интеграции в один из аспектов жизни Великобритании», — сообщила судья Рут.

Министерство внутренних дел подало апелляцию и отменило решение судьи. Судья ошиблась в трактовке закона, когда посчитала, что членство в банде доказывает уровень социальной интеграции. Решение Рут назвали «презрением к верховенству закона». Пока окончательное решение о депортации Бинбуги не принято.

Члены банды GMG торговали наркотиками в Северном Лондоне, Эссексе, Хертс, Уэльсе и Шотландии. В 2013 году четырех членов группировки признали виновными в убийстве 15-летнего подростка.

В феврале «Ракурс» сообщал, что рэпера-номинанта премии «Грэмми» задержала полиция США. Музыканта обвинили в нелегальном пребывании в США в течение последних 13 лет. Рэпер Шайя Бин Авраам Джозеф (известен под псевдонимом 21 Savage) имеет британское гражданство. Он пересек границу США в 2005 году с легальным сроком пребывания в стране в течение одного года. Однако позже он остался жить в США.