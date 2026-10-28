Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет атаковать суда с российским дизелем для США. Фото:

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Україна не атакуватиме судна з російським дизельним пальним, які прямують до США.

Українські Сили оборони не завдаватимуть ударів по цих суднах, бо вони мають стосунок до Сполучених Штатів Америки. Про це 28 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками медіа.

Щодо суден, які вийшли з Росії в Америку: ці судна точно ніхто не чіпає, бо це судна, які мають стосунок до Сполучених Штатів, — зазначив він.

Глава держави також прокоментував удари по НПЗ в Росії. За його словами, останніми днями українські військові діяли обережніше. Однак ЗСУ не отримували накази припинити такі атаки.

Була історія з Рязанським НПЗ. Були відповідні операції. Займалися дата-центрами, місцями, де зосереджена російська балістика — відповідали на їхні болісні удари. І наші відповіді, ми розраховуємо, теж будуть відчутними для росіян, — сказав він.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з главою РФ Володимиром Путіним про поставки російського дизелю на ринки світу та Америки. Перший танкер із 40 тис. т російського дизелю вирушив до Нью-Йорка 22 жовтня й має прибути до Сполучених Штатів 7 листопада.

Західні ЗМІ поінформували, що російські нафтопереробні заводи збільшили переробку нафти на 25% після того, як Україна перестала завдавати по них ударів.