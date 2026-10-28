Легендарный лайнер затопят у побережья США, чтобы создать самый большой искусственный риф в мире. Фото:

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Легендарний океанський лайнер SS United States планують затопити біля узбережжя американського штату Флорида.

Контрольоване затоплення у Мексиканській затоці відбудеться в другу неділю листопада. Корабель стане найбільшим штучним рифом у світі. Судно має затонути приблизно за 41 км на південний захід від Дестіна та за 59 км на південний схід від Пенсаколи. Про це повідомляє ABC News.

За словами прихильників проекту, корпус лайнера перетвориться на рифову процвітаючу екосистему й приваблюватиме дайверів. Очікується, що судно приєднається до мережі з понад 500 наявних штучних рифів у регіоні.

Однак деякі екологи та вчені кажуть, що ґрунтовка на основі хромату цинку, використана на судні, може забруднити Мексиканську затоку.

Як відомо, SS United States — культовий лайнер, який був спущений на воду у 1952 році. Його довжина складає близько 300 м. Перший рейс судна встановив трансатлантичний рекорд швидкості — лайнер перетнув Атлантику усього за три дні, 10 год та 40 хв. Корабель вивели з експлуатації в 1969 році, після 17 років служби та зміни кількох власників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, що просив у Гугл перейменувати Атлантичний океан. Американський лідер особисто телефонував генеральному директору компанії Google Сундару Пічаї з пропозицією змінити назву Атлантичного океану, однак той відмовився.

Джерело: ABC News