Порошенко сегодня придет повторно сдавать анализы. Фото: YouTube

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Ракурс

Эксперты VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации) планируют проверить анализы кандидатов в президенты на более чем 300 показателей.

Тестирование анализов кандидатов в президенты будет проводиться в Соединенных Штатах Америки на спортивной базе медицинской лаборатории, которая находится в Солт-Лейк-Сити. Об этом рассказала доктор Анджела Сильва во время пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

По ее словам, руководитель этой лаборатории — известный эксперт, доктор Дэниел Айкенор, который в свое время занимал должности директора антидопингового агентства США, был офицером Австралийской антидопинговой ассоциации. Кроме того, Айкенор является членом совета по вопросам этики применения допинга.

Представители VADA заверили, что результаты экспресс теста анализов кандидатов в президенты будут готовы в течение трех дней

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента Украины, сегодня Петр Порошенко намерен прийти на стадион «Олимпийский» и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA в рамках предвыборной кампании. Ожидается, что глава государства пройдет медобследование после 15.00.

Напомним, сегодня украинский спортсмен Владимир Кличко пригласил участников второго тура президентских выборов сдать повторные анализы экспертам организации VADA. По словам экс-чемпиона мира по боксу, Владимира Зеленского и Петра Порошенко будут ждать на стадионе «Олимпийский» в Киеве с 15.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не будет сдавать анализы добровольной антидопинговой ассоциации. В штабе кандидата заверили, что шоумен ранее сдавал анализы в лаборатории «Евролаб», все процедуры были проведены в соответствии с действующим законодательством Украины, поэтому нет необходимости в еще одном медицинском обследовании.