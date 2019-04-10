Порошенко сьогодні прийде повторно здавати аналізи. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120567-vada-protestuie-analizy-kandydativ-na-300-pokaznykiv-poroshenko-sogodni-pryyde-zdavatysya-video.html

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Експерти VADA (Добровільної антидопінгової асоціації) планують перевірити аналізи кандидатів у президенти на понад 300 показників.

Тестування аналізів кандидатів у президенти буде проводитись в Сполучених Штатах Америки на базі спортивної медичної лабораторії, яка знаходиться Солт-Лейк-Сіті. Про це розповіла доктор Анджела Сільва під час прес-конференції, яку транслювали українські телеканали.

За її словами, керівник цієї лабораторії — відомий експерт, доктор Деніел Айкенор, який свого часу обіймав посади директора антидопінгової агенції США, був офіцером Австралійської антидопінгової асоціації. Крім того, Айкенор є членом ради з питань етики застосування допінгу.

Представники VADA запевнили, що результати експрес тесту аналізів кандидатів у президенти будуть готові протягом трьох днів.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на прес-служба президента, сьогодні Петро Порошенко має намір прийти на стадіон «Олімпійський» й здати аналізи в рамках передвиборчої кампанії представникам антидопінгової організації VADA. Очікується, що глава держави пройде медобстеження після 15.00.

Нагадаємо, сьогодні український спортсмен Володимир Кличко запросив учасників другого туру президентських виборів здати повторні аналізи експертам організації VADA. За словами екс-чемпіона світу з боксу на Володимира Зеленського та Петра Порошенка чекатимуть на стадіоні «Олімпійський» у Києві з 15.00 до 18.00.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський не здаватиме аналізи Добровільній антидопінговій асоціації. У штабі кандидата запевнили, що шоумен раніше здавав аналізи у лабораторії «Євролаб», всі процедури були проведені відповідно до чинного законодавства України, тому немає необхідності в ще одному медичному обстеженні.