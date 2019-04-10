Президентський Ту-154 знищили вибухи — результати розслідування Смоленської авіакатастрофи

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Британська лабораторія підтвердила тези звіту польської комісії про наявність вибухових речовин на борту літака Ту-154М президента Леха Качинського, який зазнав катастрофи поблизу Смоленська у квітні 2010 року.

Про це повідомило 10 квітня «Польське радіо» з посиланням на голову підкомісії з питань повторного розслідування трагедії Антоні Мацєревича.

Цей орган оприлюднив комюніке про розслідування станом на 9 квітня цього року. Мацєревич нагадав, що, згідно із висновками підкомісії, літак знищили вибухи.

«Саме вибухи, а не пілоти, не дії осіб, котрі були на борту, призвели до трагедії. Завдяки британцям ми це знаємо точно», — повідомив Мацєревич.

Він відзначив, що причиною вибуху був тротил, але наразі нічого не повідомляється про «характер і структуру вибуху». Цю інформацію поляки отримали завдяки Forensic Explosives Laboratory — Лабораторії судово-вибухових речовин при Міністерстві оборони Великої Британії, яка провела цього року відповідне повторне дослідження уламків літака.

Заступник голови підкомісії професор Казімєж Новачик розповів, що дослідження лівого крила Ту-154М, яке раніше провела Центральна поліцейська криміналістична лабораторія, встановила наявність вибухових матеріалів у 107 із 215 взятих зразків.

Підкомісія клопочеться у прокуратурі про притягнення до відповідальності колишнього голови урядової комісії з розслідування авіакатастроф Єжи Міллєра, який очолював цей орган під час з’ясування причин смоленської трагедії у 2010 році. Мацєревич вважає, що Міллєр недбало поставився до своїх обов’язків, зокрема, підписав з росіянами меморандум, який підтвердив правдивість даних чорних скриньок. Крім того, урядовця звинувачують в тому, що він погодився віддати самописці в РФ.

Нагадаємо, що у вересні минулого року у Смоленську польські слідчі завершили огляд уламків літака Ту-154М, на якому в квітні 2010 року розбився президент Польщі Лех Качинський, а також загинуло 96 осіб — представників польської політичної, дипломатичної, військової та культурної еліти.