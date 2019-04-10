Президентский Ту-154 уничтожили взрывы — результаты расследования Смоленской авиакатастрофы

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Британская лаборатория подтвердила тезисы отчета польской комиссии о наличии взрывчатых веществ на борту самолета Ту-154М президента Леха Качиньского, потерпевшего катастрофу под Смоленском в апреле 2010 года.

Об этом сообщило 10 апреля «Польское радио» со ссылкой на председателя подкомиссии по вопросам повторного расследования трагедии Антони Мацеревича.

Этот орган обнародовал коммюнике о расследовании по состоянию на 9 апреля этого года. Мацеревич напомнил, что, согласно выводам подкомиссии, самолет уничтожили взрывы.

«Именно взрывы, а не пилоты, не действия лиц, находившихся на борту, привели к трагедии. Благодаря британцам мы это знаем точно», — сообщил Мацеревич.

Он отметил, что причиной взрыва был тротил, но пока ничего не сообщается о «характере и структуре взрыва». Эту информацию поляки получили благодаря Forensic Explosives Laboratory — Лаборатории судебно-взрывчатых веществ при Министерстве обороны Великобритании, которая провела в этом году соответствующее повторное исследование обломков самолета.

Заместитель председателя подкомиссии профессор Казимеж Новачик рассказал, что исследование левого крыла Ту-154М, которое ранее провела Центральная полицейская криминалистическая лаборатория, установило наличие взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

Подкомиссия требует от прокуратуры привлечь к ответственности бывшего председателя правительственной комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллера, который возглавлял этот орган во время выяснения причин Смоленской трагедии в 2010 году. Мацеревич считает, что Миллер небрежно отнесся к своим обязанностям, в частности, подписал с россиянами меморандум, подтвердивший правдивость данных черных ящиков. Кроме того, чиновника обвиняют в том, что он согласился отдать самописцы в РФ.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Смоленске польские следователи завершили осмотр обломков самолета Ту-154М, на котором в апреле 2010 года разбился президент Польши Лех Качиньский, а также погибло 96 человек — представителей польской политической, дипломатической, военной и культурной элиты.