Росія пригрозила війною через події в Керченській протоці. Фото: Новороссия

https://racurs.ua/ua/n120578-rosiya-prygrozyla-viynou-cherez-podiyi-v-kerchenskiy-protoci.html

Ракурс

Українсько-російський конфлікт в Керченській протоці може стати причиною війни між країнами, в яку втягнуть Північноатлантичний альянс.

Рада федерації РФ (верхня палата російського парламенту) схвалила сьогодні заяву щодо подальшої ескалації конфлікту. Сенатори стверджують, що Україна спробувала діяти в обхід правил проходження кораблів через Керченську протоку, яких нібито дотримувалася з моменту окупації півострова. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на засідання парламенту.

Також російська влада звинуватила НАТО в нарощування військової присутності і деструктивній політиці, яку нібито веде організація з моменту її створення в 1949 році. Особлива увага до НАТО була викликана 70-річчям заснування Альянсу.

Сенатори вважають, що ці фактори втягнуть обидві країни і Північноатлантичний союз у військовий конфлікт. У документі окремо виділили допомогу НАТО в Грузії під час трагічних подій в серпні 2008 року і підтримку України, військовослужбовців якої Росія звинувачує в нібито незаконному перетині російського кордону.

У документі наголошується, що підтримка Альянсу нібито підбурює керівництво України і Грузії до безкарних дій та авантюр.

Як відомо, в листопаді минулого року під час проходження Керченської протоки українські кораблі були обстріляні і захоплені російською стороною разом з моряками.

Як раніше повідомляв «Ракурс», НАТО направить свої кораблі для супроводу українських судів через Керченську протоку.