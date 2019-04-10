Россия пригрозила войной из-за событий в Керченском проливе. Фото: Новороссия

https://racurs.ua/n120578-rossiya-prigrozila-voynoy-iz-za-sobytiy-v-kerchenskom-prolive.html

Ракурс

Украинско-российский конфликт в Керченском проливе может стать причиной войны между странами, в которую втянут Североатлантический альянс.

Совет федерации РФ (верхняя палата российского парламента) одобрил сегодня заявление о дальнейшей эскалации конфликта. Сенаторы утверждают, что Украина попыталась действовать в обход правил прохождения кораблей через Керченский пролив, которых якобы придерживалась с момента оккупации полуострова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заседание парламента.

Также российские власти обвинили НАТО в наращивании военного присутствия и деструктивной политике, которую якобы ведет организация с момента ее создания в 1949 году. Особое внимание к НАТО было вызвано 70-летием основания Альянса.

Сенаторы полагают, что данные факторы втянут обе страны и Североатлантический союз в военный конфликт. В документе подчеркивается помощь НАТО в Грузии во время трагических событий в августе 2008 года и поддержка Украины, военнослужащих которой Россия обвиняет в якобы незаконном пересечении российской границы.

В документе отмечается, что поддержка Альянса якобы подстрекает руководство Украины и Грузии к безнаказанным действиям и авантюрам.

Как известно, в ноябре прошлого года во время прохождения Керченского пролива украинские корабли были обстреляны и захвачены российской стороной вместе с моряками.

Как ранее сообщал «Ракурс», НАТО направит свои корабли для сопровождения украинских судов через Керченский пролив.