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Порошенко снова пришел сдавать анализы на НСК "Олимпийский"
Порошенко принял вызов Владимира Кличко и сдает анализы экспертам VADA (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n120579-poroshenko-prinyal-vyzov-vladimira-klichko-i-sdaet-analizy-ekspertam-vada-translyaciya.htmlРакурс
Президент Украины Петр Порошенко принял вызов Владимира Кличко и сдает 10 апреля анализы на НСК «Олимпийский» для экспертов VADA — добровольной антидопинговой ассоциации (Voluntary Anti-Doping Association).
Напомним, что сегодня звезда украинского бокса Владимир Кличко пригласил участников второго тура президентских выборов сдать повторные анализы экспертам организации VADA на НСК «Олимпийский» в Киеве с 15.00 до 18.00. Кличко раскритиковал предыдущие сдачи анализов, назвав их примитивными, и пригласил в Киев организацию VADA.
Напомним, что во второй тур президентских выборов, голосование на котором состоится 21 апреля, вышли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
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