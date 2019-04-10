Анализы кандидатов: Зеленский не будет сдавать кровь экспертам VADA. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n120585-analizy-kandidatov-zelenskiy-ne-budet-sdavat-krov-ekspertam-vada.html

Ракурс

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не будет сегодня сдавать анализы специалистам Добровольной антидопинговой ассоциации VADA. Консультант Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что кандидат готовится к дебатам и не может сдавать анализы повторно.

По словам Разумкова, Зеленский пойдет 19 апреля на «Олимпийский» для проведения дебатов. Об этом сообщает «ВВС Украина», ссылаясь на комментарий Разумкова для издания.

Между тем, действующий глава государства Петр Порошенко готов принять участие в дебатах на стадионе и в студии «Общественного». Специалисты ждут сегодня на кандидатов с 15.00 до 18.00. Материал отправят в лабораторию в США, а результаты пришлют через три дня.

Сдать анализы специалистам VADA предложил кандидатам звезда украинского бокса Владимир Кличко.

Отметим, что VADA с 2011 года занимается антидопинговыми практиками и программами в смешанных единоборствах и боксе.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский и Порошенко планируют встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в один и тот же день в Париже. Встреча запланирована на 12 апреля.