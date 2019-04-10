Порошенко и Зеленский в один день планируют встретиться с Макроном

Эммануэль Макрон, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n120583-poroshenko-i-zelenskiy-v-odin-den-planiruut-vstretitsya-s-makronom.html

Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский в один и тот же день планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча состоится 12 апреля. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает «Укринформ».

По словам Медведева, французская сторона по дипломатическим каналам координировала с украинской вопрос встречи Макрона с Зеленским.

Медведев добавил, что, по мнению Порошенко, Зеленскому будет полезно «выйти из сферы шоу-бизнеса и немного окунуться в мир реальной политики, в том числе международной, и начать получать хоть какой-то опыт».

Кроме того, отмечает Медведев, у Порошенко на 12 апреля запланирована встреча в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

Напомним, сегодня украинский спортсмен Владимир Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому с предложением повторно сдать анализы, на этот раз организации VADA — добровольной антидопинговой ассоциации (Voluntary Anti-Doping Association), эксперты которой до 18.00 находятся сегодня на стадионе «Олимпийский» в Киеве. У Порошенко эту инициативу поддержали, он прибыл на стадион для сдачи анализов.