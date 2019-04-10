Нардепы развлекались смешным селфи во время рассмотрении языкового закона, фото — Цензор

https://racurs.ua/n120582-odinochestvo-v-rade-nardepy-razvlekalis-smeshnym-selfi-vo-vremya-rassmotreniya-yazykovogo-zakona.html

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Народные депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок сделали селфи в масках собачек во время пленарного заседания Верховной Рады.

О необычном поступке народных избранников в помещении парламента сообщил 10 апреля «Цензор».

Рябчин и Евтушок оказались единственными представителями фракции «Батькивщины», которые остались в зале в разгар рабочего дня Рады.

Утром во время открытия парламентского пленарного заседания электронная регистрация показала наличие 18-ти из 20-ти членов фракции «Батькивщина», но впоследствии на своих местах работали только председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин и член комитета по вопросам транспорта Сергей Евтушок.

Фотокорреспонденты зафиксировали момент, когда Рябчин и Евтушок делают селфи, используя специальную накладку — маску щенка.

Напомним, что Рада 9 апреля после первого тура выборов президента продолжила рассмотрение законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного во втором чтении. В законопроект № 5670 внесли несколько тысяч поправок, которые и продолжают рассматривать народные избранники.