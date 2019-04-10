Погода в Украине 11 апреля: синоптики обещают дожди с грозами. Фото: Ukranews

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Ракурс

Погода в Украине 11 апреля будет дождливой на всей территории страны. В некоторых областях ожидаются сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный и северо-восточный со скоростью 5−10 м/с.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях днем ​​будет составлять 9−18° тепла, максимальной она будет на юге Украины — 18−20° тепла, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве завтра, 11 апреля, будет пасмурной, ожидается ливень. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем ​​поднимутся до 10−12° выше нуля.

Во Львове 11 апреля будет холодно. Синоптики обещают сильный дождь. Температура воздуха ночью составит 4−6° тепла, а днем ​​поднимется до 9−11° выше нуля.

Погода в Днепре в субботу 11 апреля будет с осадками. Синоптики обещают дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от 6° до 8° тепла, днем ​​воздух прогреется до 18−20° тепла.

В Харькове 11 апреля ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 7−9° тепла, днем ​​будет теплее — 17−19° выше нуля.

Погода в Одессе 11 апреля будет пасмурной. Синоптики обещают дождь с грозой, который будет идти в течение суток. Температура воздуха ночью будет 6−8° тепла, а днем ​​поднимется до 17−19° выше нуля.

Магнитные бури в Киеве завтра, 11 апреля, не ожидаются. В течение суток будут лишь небольшие возмущения магнитосферы Земли, которые ненадолго прекратятся к вечеру.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Украине похолодало, а в большей части областей идут дожди.