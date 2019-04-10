Фейсбук расширил функции страниц, фото: life.informator.news

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Социальная сеть Фейсбук расширила функции страниц умерших пользователей, в частности, добавив функции искусственного интеллекта.

В 2015 году соцсеть Фейсбук ввела функцию, которая позволяла людям выбирать члена семьи или друга, которому поручалось ухаживать за их аккаунтом после смерти, превратив страницу в памятную. Теперь соответствующий функционал расширен, сообщается в блоге компании.

Отмечается, что изменения были внесены как реакция на многочисленную критику этой функции со стороны «людей разных религий и культурных традиций, а также экспертов и ученых».

На таких страницах появится раздел для воспоминаний, где посетители могут делиться воспоминаниями об умершем. «Хранители» страницы смогут редактировать этот раздел, модерировать комментарии и выбирать круг тех, кому будет разрешено делать в нем собственные записи об умершем.

Также в случае перевода страницы в памятный статус над именем умершего появляться надпись «С посвящением…».

Кроме того, теперь искусственный интеллект будет наблюдать, чтобы еще не «увековечненая» страница умершего пользователя не отображалась там, где ее появление может вызвать негативные эмоции. Например, в напоминаниях о дне рождения.

Для тех, кто не захочет оставлять «сетевой след» после своей смерти, аккаунт можно настроить так, чтобы он в таком случае удалялся.

В компании отмечают, что более 30 млн человек ежемесячно просматривают мемориальные профили.

Напомним, в прошлом году Фейсбук ошибочно рассекретил личные данные 14 млн пользователей.