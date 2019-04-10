Фейсбук розширив функції сторінок, фото: life.informator.news

https://racurs.ua/ua/n120580-feysbuk-bilshe-ne-proponuvatyme-pryvitaty-z-dnem-narodjennya-pomerlyh-korystuvachiv-socmereji.html

Ракурс

Соціальна мережа Фейсбук розширила функції сторінок померлих користувачів, зокрема, додавши функції штучного інтелекту.

У 2015 році соцмережа Фейсбук запровадила функцію, яка дозволяла людям вибирати члена сім’ї або друга, якому доручалося доглядати за їхнім обліковим записом після смерті, перетворивши сторінку на пам’ятну. Тепер відповідний функціонал розширено, повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що зміни було внесено як реакцію на численну критику цієї функції з боку «людей різних релігій і культурних традицій, а також експертів і вчених».

На таких сторінках з’явиться розділ для спогадів, де відвідувачі можуть ділитися згадками про померлого. «Хранителі» сторінки зможуть редагувати цей розділ, модерувати коментарі і вибирати коло тих, кому буде дозволено робити в ньому власні записи про померлого.

Також у випадку переведення сторінки в пам’ятний статус над іменем померлого з’являтиметься напис «З присвятою…».

Крім того, тепер штучний інтелект спостерігатиме, щоб ще не «увічнена» сторінка померлого користувача не відображалася там, де її поява може викликати негативні емоції. Наприклад, у нагадуваннях про день народження.

Для тих, хто не захоче залишати «мережевий слід» після своє смерті, акаунт можна настроїти так, щоб він у такому випадку видалявся.

В компанії зазначають, що понад 30 млн людей щомісяця переглядають меморіальні профілі.

Нагадаємо, торік Фейсбук помилково розсекретив особисті дані 14 млн користувачів.