Погода в Україні 11 квітня: синоптики обіцяють дощ з грозами (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n120581-pogoda-v-ukrayini-11-kvitnya-synoptyky-obicyaut-dosch-z-grozamy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 11 квітня буде дощовою на всій території країни. У деяких областях очікуються сильні зливи і гроза. Вітер південно-східний та північно-східний зі швидкістю 5−10 м/с.

Температура повітря в центральних, південних і західних областях вдень становитиме 9−18° тепла, найвищою вона буде на півдні України — 18−20° тепла, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві завтра, 11 квітня, буде похмурою, очікується злива. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень піднімуться до 10−12° вище нуля.

У Львові 11 квітня буде холодно. Синоптики обіцяють сильний дощ. Температура повітря вночі становитиме 4−6° тепла, а вдень підніметься до 9−11° вище нуля.

Погода в Дніпрі в суботу 11 квітня буде з опадами. Синоптики обіцяють дощ з грозою. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 6° до 8° тепла, вдень повітря прогріється до 18−20° тепла.

У Харкові 11 квітня очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме 7−9° тепла, вдень буде тепліше — 17−19° вище нуля.

Погода в Одесі 11 квітня буде похмурою. Синоптики обіцяють дощ з грозою, який йтиме протягом доби. Температура повітря вночі буде 6−8° тепла, а вдень підніметься до 17−19° вище нуля.

Магнітні бурі в Києві завтра, 11 квітня, не очікуються. Протягом доби будуть лише невеликі обурення магнітосфери Землі, які ненадовго припиняться до вечора.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в Україні стало прохолодніше, а в більшій частині областей йдуть дощі.