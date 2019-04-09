Погода в Україні 10 квітня: буде дощ, але в деяких областях без опадів (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n120516-pogoda-v-ukrayini-10-kvitnya-bude-dosch-ale-v-deyakyh-oblastyah-bez-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 10 квітня буде дощовою практично на всій території країни. У деяких областях очікується мінлива хмарність. Вітер південно-східний та східний зі швидкістю 5−10 м/с.

Температура повітря в центральних, південних і західних областях вдень становитиме 10−19° тепла, найвищою вона буде на сході України — 19−21° тепла, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві завтра, 10 квітня, буде похмурою, очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° тепла, а вдень піднімуться до 15−17° вище нуля.

У Львові 10 квітня буде тепло і з мінливою хмарністю. Температура повітря вночі становитиме 4−6 ° тепла, а вдень підніметься до 10−12° вище нуля.

Погода в Дніпрі в суботу 10 квітня буде з опадами. Синоптики обіцяють сильний дощ. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 8° до 10° тепла, вдень повітря прогріється до 19−21° тепла.

У Харкові 10 квітня обіцяють сонячну погоду без опадів. Температура повітря вночі становитиме 8−10° тепла, вдень буде набагато тепліше — 19−21° вище нуля.

Погода в Одесі 10 квітня буде похмурою. Синоптики обіцяють дощ, який буде йти протягом доби. Температура повітря вночі буде 7−9° тепла, а вдень підніметься до 12−14° вище нуля.

Магнітні бурі в Києві завтра, 10 квітня, очікуються тільки рано вранці. Протягом доби будуть лише невеликі хвилювання магнітосфери Землі, які ненадовго припиняться ввечері.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в західних областях очікується похолодання і дощі.