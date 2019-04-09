Погода в Украине 10 апреля: будет дождь, но в некоторых областях без осадков (КАРТА). Фото: Стихи

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Ракурс

Погода в Украине 10 апреля будет дождливой практически на территории всей страны. В некоторых областях ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный и восточный, со скоростью 5−10 м/с.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях днем ​​будет составлять 10−19° тепла, максимальной она будет на востоке Украины — 19−21° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве завтра, 10 апреля, будет пасмурной, ожидается небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут 8−10° тепла, а днем ​​поднимутся до 15−17° выше нуля.

Во Львове 10 апреля будет тепло и с переменной облачностью. Температура воздуха ночью составит 4−6° тепла, а днем ​​поднимется до 10−12° выше нуля.

Погода в Днепре в субботу 10 апреля будет с осадками. Синоптики обещают сильный дождь. Ночью столбики термометров покажут от 8° до 10° тепла, днем ​​воздух прогреется до 19−21° тепла.

В Харькове 10 апреля обещают солнечную погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит 8−10° тепла, днем ​​будет гораздо теплее — 19−21° выше нуля.

Погода в Одессе 10 апреля будет пасмурной. Синоптики обещают дождь, который будет идти в течение суток. Температура воздуха ночью будет 7−9° тепла, а днем ​​поднимется до 12−14° выше нуля.

Магнитные бури в Киеве завтра, 10 апреля, ожидаются только ранним утром. В течение суток будут лишь небольшие возмущения магнитосферы Земли, которые ненадолго прекратятся к вечеру.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в западных областях ожидается похолодание и дожди.