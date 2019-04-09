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У Львові лікар вимагав хабар за довідку для дитини-інваліда. Фото: Днепр Час

У Львові лікар вимагав хабар за довідку для дитини-інваліда (ФОТО)

9 кві 2019, 12:53
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На хабарі схопили лікаря-невролога у Львові. Медик вимагала гроші у матері дитини-інваліда за видачу довідки, необхідної для оформлення соціальної допомоги.

Лікаря невролога затримали правоохоронці на хабарі в 6 тис. грн. Ці кошти 61-річна медик отримала від 30-річної жінки, яка має хвору дитину, повідомляють у прес-службі Національної поліції Львівської області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отримання хабара відповідно до ч. 1 ст. 14 (підготовка злочину) та ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на термін до 10 років із конфіскацією майна. Також злочинцю забороняють обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років.

На хабарі схопили лікаря у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua

На хабарі схопили лікаря у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua

Джерело: Ракурс


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