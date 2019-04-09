Во Львове врач требовал взятку за справку для ребенка-инвалида. Фото: Днепр Час

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На взятке поймали врача-невролога во Львове. Медик требовала деньги у матери ребенка-инвалида за выдачу справки, необходимой для оформления социальной помощи.

Врача невролога задержали правоохранители на взятке 6 тыс. грн. Эти средства 61-летняя медик получила от 30-летней женщины, у которой больной ребенок, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту получения взятки по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Также обвиняемому запрещают занимать определенные должности и заниматься деятельностью на протяжении трех лет.