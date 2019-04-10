Нардепи розважалися смішним селфі під час розгляду мовного закону, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n120582-samotnist-u-radi-nardepy-rozvajalysya-smishnym-selfi-pid-chas-rozglyadu-movnogo-zakonu-foto.html

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Народні депутати Олексій Рябчин та Сергій Євтушок зробили селфі у масках собачок під час пленарного засідання Верховної Ради.

Про незвичний вчинок народних обранців у приміщенні парламенту повідомив 10 квітня «Цензор».

Рябчин і Євтушок виявилися єдиними представниками фракції «Батьківщини», які залишилися в залі у розпал робочого дня Ради.

Уранці під час відкриття парламентського пленарного засідання електронна реєстрація засвідчила наявність 18-ти з 20-ти членів фракції, але згодом на своїх місцях працювали тільки голова підкомітету з питань енергозбереження й енергоефективності комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексій Рябчин і член комітету з питань транспорту Сергій Євтушок.

Фотокореспонденти зафіксували момент, коли Рябчин і Євтушок робити селфі, використовуючи спеціальну накладку — маску цуценяти.

Нагадаємо, що Рада 9 квітня після першого туру виборів президента продовжила розгляд законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної у другому читанні. До законопроекту № 5670 внесли декілька тисяч правок, які й продовжують розглядати народні обранці.