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Нардепи розважалися смішним селфі під час розгляду мовного закону, фото — Цензор

Самотність у Раді: нардепи розважалися смішним селфі під час розгляду мовного закону (ФОТО)

10 кві 2019, 16:46
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Народні депутати Олексій Рябчин та Сергій Євтушок зробили селфі у масках собачок під час пленарного засідання Верховної Ради.

Про незвичний вчинок народних обранців у приміщенні парламенту повідомив 10 квітня «Цензор».

Рябчин і Євтушок виявилися єдиними представниками фракції «Батьківщини», які залишилися в залі у розпал робочого дня Ради.

Нардепи розважалися смішним селфі під час розгляду мовного закону

Нардепи розважалися смішним селфі під час розгляду мовного закону

Уранці під час відкриття парламентського пленарного засідання електронна реєстрація засвідчила наявність 18-ти з 20-ти членів фракції, але згодом на своїх місцях працювали тільки голова підкомітету з питань енергозбереження й енергоефективності комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексій Рябчин і член комітету з питань транспорту Сергій Євтушок.

Фотокореспонденти зафіксували момент, коли Рябчин і Євтушок робити селфі, використовуючи спеціальну накладку — маску цуценяти.

Нагадаємо, що Рада 9 квітня після першого туру виборів президента продовжила розгляд законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної у другому читанні. До законопроекту № 5670 внесли декілька тисяч правок, які й продовжують розглядати народні обранці.


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