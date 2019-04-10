Порошенко та Зеленський в один день планують зустрітися з Макроном

Еммануель Макрон, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n120583-poroshenko-ta-zelenskyy-v-odyn-den-planuut-zustritysya-z-makronom.html

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Чинний президент України Петро Порошенко та кандидат у президенти шоумен Володимир Зеленський в один і той самий день планують зустрітися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зустріч відбудеться 12 квітня. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє «Укрінформ».

За словами Медведєва, французька сторона через дипломатичні канали координувала з українською питання зустрічі Макрона із Зеленським.

Медведєв додав, що, на думку Порошенка, Зеленському буде корисно «вийти зі сфери шоу-бізнесу та трохи пірнути у світ реальної політики, в тому числі міжнародної, і почати набувати хоч якогось досвіду».

Крім того, зазначає Медведєв, у Порошенка на 12 квітня запланована зустріч у Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

Нагадаємо, сьогодні український спортсмен Володимир Кличко звернувся до Порошенка та Зеленського із пропозицією повторно здати аналізи, цього разу вже авторитетній організації VADA — добровільній антидопінговій асоціації (Voluntary Anti-Doping Association), експерти котрої до 18.00 перебувають сьогодні на стадіоні «Олімпійський» у Києві. У Порошенка цю ініціативу підтримали, він прибув на стадіон для здачі аналізів.