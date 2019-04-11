Выборы президента: видеоролик со сбиванием Зеленского грузовиком проверяет полиция

https://racurs.ua/n120630-vybory-prezidenta-videorolik-so-sbivaniem-zelenskogo-gruzovikom-proveryaet-policiya.html

Ракурс

Видеоролик, на котором грузовиком сбивают кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, заинтересовал правоохранителей. Полиция открыла уголовное производство и проверяет наличие угрозы жизни или здоровью кандидата.

Во время мониторинга социальной сети был обнаружен видеоролик, который активно распространяли пользователи. На нем Зеленского во время его речи сбивает грузовой автомобиль. Короткий ролик на 13 секунд заканчивается фразой «У каждого своя дорога». Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить имя лиц, заказавших этот ролик, и обстоятельства его появления. Полиция планирует направить официальный запрос в администрацию соцсетей с просьбой удалить ролик.

Видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика Зеленского, который вышел утром того же дня. В команде кандидата утверждают, что видео было опубликовано в Telegram.

Как ранее сообщал «Ракурс», в команде Зеленского уже обвинили в создании этого ролика штаб действующего президента Петра Порошенко.