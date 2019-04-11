Подарок от Суркиса вызвал отставку Райнхарда Гринделя

https://racurs.ua/n120629-podarok-ot-surkisa-privel-k-otstavke-eks-glavy-nemeckogo-futbolnogo-souza-iz-fifa-i-uefa.html

Ракурс

Бывший руководитель Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель лишился должностей в ФИФА и УЕФА. Ранее он ушел из местной федерации из-за дорогого подарка от Григория Суркиса.

Гриндель не сообщил руководству Немецкого футбольного союза о дорогих часах от экс-главы ФФУ и вице-президента УЕФА Суркиса, а также не задекларировал часть доходов, сообщает 11 апреля Welt.

В частности, речь идет о том, что Гриндель с июля 2016-го по июль 2017 годов заработал дополнительно 78 тыс. евро, которые не задекларировал.

«С моей стороны было непонятной безопасностью не сказать о подарке сразу. Поэтому я отвечу за это на национальном и международном уровне», — заявил Гриндель.

Кроме этих обвинений, немецкие СМИ возмущались поведением футбольного чиновника во время интервью DW. Журналист расспрашивал Гринделя о реформах в ФИФА. Председателю немецкой федерации, а также одному из соруководителей ФИФА такая любознательность не понравилась и он самовольно прекратил разговор.

«Ракурс» сообщал, что НАБУ намерено допросить бизнесменов Игоря и Григория Суркисов за расследования «Схем» о возможной схему вывода сотен миллионов гривен из облэнерго.