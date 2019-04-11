Ракурсhttps://racurs.ua/
Подарок от Суркиса вызвал отставку Райнхарда Гринделя
Подарок от Суркиса привел к отставке экс-главы Немецкого футбольного союза из ФИФА и УЕФАhttps://racurs.ua/n120629-podarok-ot-surkisa-privel-k-otstavke-eks-glavy-nemeckogo-futbolnogo-souza-iz-fifa-i-uefa.htmlРакурс
Бывший руководитель Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель лишился должностей в ФИФА и УЕФА. Ранее он ушел из местной федерации из-за дорогого подарка от Григория Суркиса.
Гриндель не сообщил руководству Немецкого футбольного союза о дорогих часах от экс-главы ФФУ и вице-президента УЕФА Суркиса, а также не задекларировал часть доходов, сообщает 11 апреля Welt.
В частности, речь идет о том, что Гриндель с июля 2016-го по июль 2017 годов заработал дополнительно 78 тыс. евро, которые не задекларировал.
«С моей стороны было непонятной безопасностью не сказать о подарке сразу. Поэтому я отвечу за это на национальном и международном уровне», — заявил Гриндель.
Кроме этих обвинений, немецкие СМИ возмущались поведением футбольного чиновника во время интервью DW. Журналист расспрашивал Гринделя о реформах в ФИФА. Председателю немецкой федерации, а также одному из соруководителей ФИФА такая любознательность не понравилась и он самовольно прекратил разговор.
«Ракурс» сообщал, что НАБУ намерено допросить бизнесменов Игоря и Григория Суркисов за расследования «Схем» о возможной схему вывода сотен миллионов гривен из облэнерго.
Загрузка...