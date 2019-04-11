Кононенко допросит НАБУ из-за возможной схемы вывода сотен миллионов гривен из облэнерго. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/n120613-kononenko-doprosit-nabu-iz-za-vozmojnoy-shemy-vyvoda-soten-millionov-griven-iz-oblenergo.html

Ракурс

Заместителя главы «Блока Петра Порошенко» в парламенте вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Также НАБУ позвало пообщаться бизнесменов Игоря и Григория Суркисов из-за расследования «Схем».

В программе «Схемы: коррупция в деталях» показали записи телефонных разговоров, в которых приняли участие Суркисы и Кононенко. Во время беседы они обсуждали вывод сотен миллионов гривен из бюджетов государственных предприятий облэнерго. Записи верифицировали американские специалисты. Об этом сообщает «Радiо Свобода».

Редакция «Схем» передала НАБУ записи разговоров Кононенко и братьев Суркисов с экс-председателем правления компании «Энергосети» Дмитрием Крючковым. Материалы были приобщены к официальному расследованию. Записи этих разговоров также были подтверждены экспертизой в США.

Сейчас Крючкова разыскивают из-за вывода средств из «Запорожьеоблнерго» в 2015 году. В упомянутых разговорах идет речь о незаконном получении контроля над компаниями облэнерго в Харькове, Черкассах и Запорожье, которые контролируются Фондом государственного имущества Украины. Фигуранты также обсуждали распределение незаконных средств.

Журналисты обращались к возможным участникам незаконных схем, но ответа на вопрос получить не удалось. Также редакция просила президента Порошенко прокомментировать причастность Кононенко и Крючкова к выводу средств, но председатель государства этого не сделал.

Лишь однажды в интервью в Радио НВ Порошенко отметил, что ничего не знал о коррупционных схемах.

По оценке НАБУ Крючков и его товарищи нанесли государству ущерб на сумму более 1,4 млрд грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», Крючков заявил, что отдавал Кононенко 50−75% незаконно заработанных средств.