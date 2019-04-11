Кононенка викликали на допит НАБУ через схему виведення сотень мільйонів гривень. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/ua/n120613-kononenka-dopytuie-nabu-cherez-shemu-vyvedennya-soten-milyoniv-gryven.html

Ракурс

Заступника голови «Блоку Петра Порошенка» у парламенті викликали на допит до Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Також НАБУ покликало поспілкуватись бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів через розслідування «Схем».

У програмі «Схеми: корупція в деталях» показали записи телефонних розмов, у яких взяли участь Суркіси та Кононенко. Під час бесіди вони обговорювали виведення сотень мільйонів гривень з бюджетів державних підприємств обленерго. Записи верифікували американські спеціалісти. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Редакція «Схем» передала НАБУ записи розмов Кононенка і братів Суркісів з екс-головою правління компанії «Енергомережа» Дмитром Крючковим. Матеріали було долучено до офіційного розслідування. Записи цих розмов також були підтверджені експертизою у США.

Наразі Крючкова розшукують через виведення коштів із «Запоріжжяоблнерго» у 2015 році. У згаданих розмовах йде мова про незаконне отримання контролю над компаніями обленерго у Харкові, Черкасах та Запоріжжі, які контролюються Фондом державного майна України. Фігуранти також обговорювали розподіл незаконних коштів.

Журналісти зверталися до ймовірних учасників незаконних схем, але відповіді на питання отримати не вдалось. Також редакція просила президента Порошенка прокоментувати причетність Кононенка і Крючкова до виведення коштів, але голова держави цього не зробив.

Лише одного разу в інтерв’ю в Радіо НВ Порошенко зазначив, що нічого не знав про корупційні схеми.

За оцінкою НАБУ Крючков та його товариші завдали державі збитки на суму понад 1,4 млрд грн.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Крючков заявив, що віддавав Кононенку 50−75% незаконно зароблених коштів.