Порошенку запропонували провести дебати із Зеленським по телемосту. Фото: zn.ua

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Дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка запропонували провести по телемосту в прямому ефірі.

Таку пропозицію озвучили у штабі Зеленського. Таким чином у команді переможця першого туру хочуть «поєднати телевізійні картинки й подебатувати один із одним у прямому ефірі». Дебати по телемосту планують провести, якщо 19 квітня Володимир Зеленський прийде на «Олімпійський», а Петро Порошенко в цей час буде в студії «Суспільного». Про це 11 квітня під час брифінгу заявив голова штабу Зеленського Іван Баканов, захід транслювали українські телеканали.

«Ми йдемо на зустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст», — зазначив Баканов.

Як відомо, після першого туру виборів на Банковій почали наполягати на проведенні дебатів між кандидатами в президенти. Переможець першого туру Володимир Зеленський запросив чинного президента Петра Порошенка провести дебати на стадіоні «Олімпійський».

Сьогодні представники виборчих штабів кандидатів у президенти зустрілися на стадіоні «Олімпійський». Команди кандидатів так і не дійшли згоди в питанні дати проведення дебатів. Представники Порошенка наполягали на проведенні дебатів на стадіоні 14 квітня, а 19 квітня — провести дебати на «Суспільному». У штабі Зеленського з цим не згодні

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Раніше Порошенко заявляв, що дебати кандидатів на стадіоні «Олімпійському» повинні відбутися 14 квітня. У штабі Володимира Зеленського з главою держави не були згодні, сам кандидат у президенти назвав іншу дату — 19 квітня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія та «Суспільне мовлення» заявили, що Зеленський і Порошенко повинні прийти у студію «Суспільного» 19 квітня о 20.00. Станом на 9 квітня жоден зі штабів кандидатів у президенти не звертався до ЦВК щодо дебатів.