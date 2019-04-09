Щодо дебатів Порошенка та Зеленського висловилися в ЦВК та на Суспільному. Фото: Радіо Свобода

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Дебати Зеленського та Порошенка повинні відбутися відповідно до закону про вибори та постанови ЦВК № 472.

Такою є спільна позиція Центральної виборчої комісії та «Суспільного мовлення» щодо дебатів кандидатів на посаду президента України. Про це заявила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук під час брифінгу в Києві, захід наживо транслювали українські телеканали.

Сліпачук заявила, що жоден зі штабів кандидатів у президенти не звертався до ЦВК щодо дебатів. Глава Центрвиборчкому наголосила, що Зеленський і Порошенко повинні прийти у студію «Суспільного» 19 квітня о 20.00, а всі інші дебати, наприклад, на стадіоні, можуть відбуватися за бажанням кандидатів.

Якщо кандидати не прийдуть у студію «Суспільного» на дебати, то на екранах протягом години транслюватимуть напис: «Вибачте, кандидати на пост президента України не з’явилися у студію для участі у теледебатах». Якщо прийде лише один кандидат, то він матиме право використати виділений ефірний час на свою користь.

«Відношення до цих дебатів є певною мірою відношенням до закону», — зазначила Сліпачук.

Позицію ЦВК підтримав і керівник «Суспільного телебачення» Зураб Аласанія. За його словами, мовник готовий до проведення дебатів у п’ятницю, 19 квітня, о 20.00 протягом однієї години.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів на стадіоні «Олімпійському» повинні відбутися 14 квітня. Чинний глава держави також назвав час початку дебатів — 19.00 або 20.00. Однак, Володимир Зеленський назвав іншу дату — 19 квітня. У Порошенка погодилися зустрітися з Зеленським у будь-який день.